В Тольятти стартовали съемки криминального сериала «Лада Голд»

В Автограде снимают бандитскую перестрелку / Фото: vk.com/massovka_tlt

В Тольятти стартовали съемки приключенческого криминального сериала «Лада Голд». В нем снимутся известные актеры, такие как Павел Прилучный, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Марина Зудина, Кирилл Полухин, Игорь Черневич и другие. Созданием проекта занимаются продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр IVI.

Сериал расскажет о приключениях Артура и Павла – внуков когда-то кровных врагов. Они будут колесить на автомобиле «Лада-21043», который полностью сделан из бандитского золота. Молодым людям предстоит скрываться от преступников, которые хотят завладеть золотой «четверкой».

В съемках используют старые "Жигули" / Фото: vk.com/massovka_tlt

Съемки изначально проходили в Москве, потом съемочная группа отправилась в Астрахань, теперь она прибыла на родину «Лады» – в Тольятти. Сегодня актеров можно увидеть на площадке у КПП № 16 АВТОВАЗа. Судя по фото, которые опубликовали в группе «Актеры массовки ТЛТ», там снимают бандитскую перестрелку. Видны несколько «Жигулей», в том числе с надписью «Милиция», а рядом с ними – кровь и тела, накрытие белыми простынями.

Планируется, что сериал выйдет в свет в 2023 году. Он будет доступен на платформе IVI.