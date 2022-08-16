Верхний слой покрытия укладывают на дороге «Кинель-Черкассы – Урал» – Александровка – Хилково

Уже закончили уширение и усиление дороги, ремонт искусственных сооружений. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области на межрайонной дороге «Кинель-Черкассы – Урал» – Александровка – Хилково, проходящую по территории муниципальных районов Кинель-Черкасский и Красноярский, начали укладывать верхний слой дорожного покрытия.

— Ремонтные работы идут на участке км 0+000 - км 14+000, уже закончили уширение и усиление дороги и ремонт искусственных сооружений, — рассказали в правительстве Самарской области.

После того, как сделают верхний слой асфальтобетонного покрытия, начнут ремонт съездов, укрепление обочин и откосов земляного полотна, обустройство дороги. На 14-километровом участке установят 266 дорожных знаков, 454 сигнальных столбика, нанесут 44,5 тысяч пог. м дорожной разметки.

Трасса входит в основу дорожной сети Самарской области, обеспечивает проезд между крупными дорожными артериями: региональной – Самара-Бугуруслан и федеральной – М-5 «Урал». А также связывает близлежащие населенные пункты с районным центром Кинель-Черкассы.