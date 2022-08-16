Самарские археологи обнаружили древнюю глиняную скульптуру

Находка оказалась фигуркой животного, похожего на лошадь. Фото: пресс-служба музея Алабина

Археологи из Самары в 2022 году обнаружили необычную находку. Ей оказалась древняя скульптура, выполненная из глины. Информацию сообщили в пресс-службе музея Алабина.

Фигурку нашли во время раскопок около поселка Власть Труда в Волжском районе. Правда, археологи не сразу выяснили, что именно находится перед ними.

– Фигурка еще в древности была разбита на множество частей, которые находились между фрагментами разбитой глиняной посуды. Во время обработки стало ясно, что не все черепки относятся к посуде, – рассказали в музее Алабина.

Сборкой находки занимался музейный реставратор. Спустя долгие часы кропотливой работы ему удалось выяснить, что найденный предмет представляет собой фигурку животного, похожего на лошадь. Размер скульптуры оказался совсем крошечным – примерно со спичечный коробок.

В дальнейшем фигурка будет подвергнута более детальному изучению.