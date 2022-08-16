В Самаре открыли «Сезон охоты на HAVAL DARGO»

Презентация нового авто в линейке HAVAL состоится 20 августа 2022 года

В понедельник, 15 августа 2022 года, на радио RECORD Самара стартовал проект «Сезон охоты на HAVAL DARGO» от официального дилера HAVAL Премьера. Принять участие в акции, которая продлится до 20 августа, смогут все желающие.

Так, нужно внимательно слушать прямой эфир радио RECORD Самара и следить за маршрутом нового HAVAL DARGO. Первый, кто приедет на финишную точку заезда, получит ценные призы от дилерского центра HAVAL Премьера, радиостанции и других партнеров проекта.

Также участники акции смогут пройти онлайн-тест на определение своего авто-характера и получить пригласительный на презентацию нового HAVAL DARGO. Она пройдет 20 августа на 24 км Московского шоссе, 42 (напротив ТРК «МЕГА»). Начало – в 13:00.

В рамках презентации авто состоится суперрозыгрыш – еще одна возможность выиграть ценные призы. Также участники «охоты» смогут познакомиться с новым автомобилем в линейке HAVAL.