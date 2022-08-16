В Самаре жителям двадцати домов поменяют окна из-за дорожного шума на Ново-садовой

Работы по замене окон пройдут по добровольному согласию людей. Фото: правительство Самары

В Самаре жителям двадцати домов на Ново-садовой поменяют окна из-за дорожного шума, связанного с увеличением потока автомобилей после завершения строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

— Окна заменят на адресах Советской Армии, 239, а также XXII Партсъезда, 182, 184, 221, — рассказала Елена Лапушкина в прямом эфире регионального канала.

Помимо этого новые окна поставят по целому ряду домов Ново-Садовой: 164а, 273, 283, 283а, 281, 285, 289, 295, 295а, 303а, 174, 176, 178, 180, 182, 184.

От жителей никаких материальных вложений не потребуется, работы по замене окон пройдут по добровольному согласию людей. Принять решение власти региона просят в ближайшее время, пока погода располагает к ремонтным работам.

Сначала хотели установить шумоизоляционные экраны, но эту идею не поддержали жители перечисленных домов. Это связано с тем, что вид из окошек становится не очень хорошим и центральная улица для реализации такой задумки не подходит.