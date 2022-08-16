В Самаре дерево обрушилось на дорогу по улице Ново-Садовой 16 августа 2022 года

Дерево упало на дорогу. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами с обрушившимся деревом на дорогу. На улице Ново-Садовой водителям пришлось столкнуться с трудностями.

Судя по комментариям пользователей в социальных сетях, дерево обрушилось на проезжую часть днем, во вторник, 16 августа 2022 года. Многим автолюбителям пришлось объезжать растение. Из-за происшествия на дороге образовалась пробка.

Пока причина обрушения дерева неизвестна. Под опубликованной записью жителей волнуют несколько вопросов: почему дерево не убрали сразу и сколько оно пролежит на проезжей части.