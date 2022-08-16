В Самарской области ждут 90 тысяч вакцин от ковида для школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области школьников будут прививать от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян 16 августа 2022 года.

Как пояснил глава регионального минздрава, в настоящее время вакцина для школьников от коронавируса в Самарской области отсутствует. Однако медики ожидают ее поступления.

- Мы сделали заявку на 90 тысяч доз, - отметил Армен Бенян. - Как только они поступят, мы пригласим на вакцинацию детей в возрасте 12-18 лет.

Вакцинация от коронавируса для школьников не будет обязательной, однако министр призвал подростков и их родителей проявить заботу о здоровье.

- Мы ранее уже вакцинировали две тысячи школьников, результат был положительным, - пояснил Армен Бенян. – Лето на исходе, впереди осень с подъемом вирусных заболеваний, и нужно заранее позаботиться о защите своего организма.