В Самаре часть пляжа на Красноармейской забрали под «ВолгаФест-2022»

На территории появились заборы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре специалисты огородили часть пляжа. Территорию подготавливают к предстоящему фестивалю.

Часть пляжа рядом с улицей Красноармейской забрали под «ВолгаФест-2022». Отмечают, что на песке установили специальные ограждения, жителей попросили не заходить на закрытый участок. Сам фестиваль пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа 2022 года. Тема этого года – «Детство». Отмечают, что мероприятие не для детей, а про детей.

Напомним, что организатором мероприятия является правительство региона, генеральный партнер фестиваля – Сбер. На набережной планируют возвести фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатр.