Детский музыкальный театр «Задумка» объявил о наборе юных талантов в Самаре

Набор состоится 25 августа 2022 года

У юных жителей Самары появился шанс попасть в титульный коллектив региона – детский музыкальный театр «Задумка». Коллектив объявил прием детей в возрасте 4-5 лет в подготовительную студию.

Прием состоится в следующий четверг, 25 августа 2022 года, в 18:00. Его будут вести на двух площадках: в бизнес-центре «Тизис», офис 241 (ул. Ново-Садовая, 44) и в спортивном комплексе «Орбита» на улице Ново-Вокзальной, 70а. Телефон для справок 230-04-05.

Отметим, детский музыкальный театр «Задумка» не только титульный коллектив Самарской области, но и является обладателем звания «Лучший коллектив России».