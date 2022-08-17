В Самаре произошло массовое ДТП с учеником на каршеринге по улице Гагарина

О пострадавших не сообщается. Фото: "СамараДТП"

В Самаре местные жители поделились страшными кадрами массовой аварии. По предварительной информации, авария произошла из-за водителя отечественной легковушки.

В социальных сетях пользователи отмечают, что дорожное происшествие зафиксировали на улице Гагарина ночью в среду, 17 августа 2022 года. Очевидцы сообщили, что отечественная легковушка «Лада Приора» на скорости врезалась в каршеринговый автомобиль. В результате столкновения, легковушку отбросило, и она успела «зацепить» еще две машины.

Также на каршеринговой иномарке заметили восклицательный знак. За рулем, скорее всего, был неопытный водитель. Соответствующий запрос «КП-Самара» направила в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства выясняются.