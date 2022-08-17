В Самаре мужчине оторвало руку при взрыве кислородного баллона 17 августа 2022 года

Серьезную травму получил 40-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 августа 2022 года, в Самаре на Зубчаниновском шоссе, 179а произошло ЧП. Во время проведения работ по заправке кислородного баллона произошла разгерметизация, в результате чего пострадал 40-летний мужчина.

- В цеху взорвался баллон, рабочему оторвало руку. Пострадавшего госпитализировали в больницу, на месте пожарные, скорая, полицейские, - рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Мы обратились за комментарием в ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, в 11:56 поступило сообщение, что при проведении работ по заправке кислородного баллона в складском здании произошла разгерметизация без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек.

- Разрушения и обрушения здания не произошло. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщили «Комсомолке» спасатели.