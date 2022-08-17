Самарский «ОДК-Кузнецов» завершил комплектацию новыми двигателями пятого борта Ту-160М

Завод изготовил двигатели с улучшенными характеристиками для стратегического бомбардировщика Ту-160М

Самарский ПАО «ОДК-Кузнецов» поставил двигатели для пятого борта Ту-160М – стратегического бомбардировщика, который стоит на вооружении дальней авиации ВКС РФ. Очередную партию модернизированных НК-32 серии 02 предприятие отгрузило в ПАО «Туполев» 12 августа 2022 года.

Поставки оборудования начались в 2020 году. За это время разработку самарских ученых успели установить на четыре бомбардировщика. Теперь ими оснастили еще один. Новый двигатель с улучшенными характеристиками позволил увеличить дальность полета Ту-160М.

– Производство новых НК-32 серии 02 послужило импульсом для преобразований в «ОДК-Кузнецов». За последние три года мы ввели 6 производственных объектов, завершаем строительные работы и монтаж оборудования еще на 5 новых и реконструируемых производствах, возводим 7 производственных корпусов и объектов, – отметил управляющий директор предприятия Алексей Соболев.

По его словам, инвестпрограмма составляет около 40 млрд рублей. Благодаря модернизации удалось решить задачи освоения производства двигателей НК-32 серии 02. Также «ОДК-Кузнецов» сейчас работает над созданием двигателя для ПАК ДА и готовится принять участие в модернизации самолета ТУ-22М3 (поставка двигателей).