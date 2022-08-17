Черный столб дыма заметили горожане рядом с заводом / Фото: Подслушано Самара

Днем в среду, 17 августа 2022 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. Очевидцы сообщили в соцсетях о столбе черного дыма в районе завода Coca-Cola, который находится на пересечении улицы Магистральной и Ракитовского шоссе. Они опубликовали фото и видео происшествия. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные борются с огнем, который охватил заброшенную дачу / Фото: samara.dto.official

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:18. На улице Канализационной, 63 загорелась заброшенная дача. Также огонь охватил сухую траву. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. На месте происшествия сейчас работают 56 человек и 15 единиц техники. Насколько известно, погибших и пострадавших нет.