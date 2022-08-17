Более 200 молодых предпринимателей Самарской области могут претендовать на гранты для своего дела

Молодые предприниматели защищали проекты перед экспертной комиссией. Фото: правительство Самары

Более 200 молодых самарских предпринимателей, участвующих в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель!», смогут претендовать на гранты для развития своего дела. По итогам обучения они защищают проекты в региональном центре «Мой бизнес».

— В 2022 году молодые люди в возрасте до 25 лет могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта, — сообщили в правительстве Самарской области.

Участники в течение пяти недель изучали основы ведения и развития бизнеса под руководством опытных бизнес-тренеров. На финальном этапе обучения молодые специалисты защищали проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители министерства экономического развития и инвестиций, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также известные предприниматели.

Каждый участник образовательной программы презентовал комиссии свою бизнес-идею, планы по ее реализации, расширению и развитию уже действующего бизнеса. Эксперты задавали вопросы, делились рекомендациями и говорили о том, как минимизировать риски, сократить издержки, работать с клиентами.

— По итогам конкурса мы сможем поддержать около 90 проектов. Уверен, что предприниматели, получившие грант, используют его как возможность для роста и развития. Молодые люди также могут обратиться в любой из центров «Мой бизнес» за консультацией по действующим мерам господдержки, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области на участие в бизнес-акселераторе было подано более 1000 заявок. Бизнес-акселератор прошел в Самаре, Тольятти и Сызрани. Выпускники получат сертификаты о прохождении обучения, которое является одним из главных условий участия в конкурсе грантов.