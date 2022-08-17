Поезд Самара – Пенза включает комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны-купе / Фото: КбшЖД

С пятницы, 19 августа 2022 года, вновь начнет курсировать фирменный поезд № 109/110 Самара – Пенза. Он будет ходить по этому маршруту ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Отправление из Самары намечено на 18:48, прибытие в Пензу – в 22:25 того же дня. Обратно поезд будет отправляться в 7:03, а прибывать – в 12:34. Время везде указано местное. В пути у состава запланированы несколько остановок: в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани-1, Новоспасске, на станциях Канадей и Ключики, в Кузнецке и в Чаадаевке.

Поезд Самара – Пенза включает комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны-купе. Они оборудованы системами поддержания микроклимата и контроля безопасности и связи, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

Билеты уже в продаже. Стоимость места в плацкарте – от 1,1 тысячи рублей, в купе – от 2,2 тысяч. Приобрести их можно в ж/д кассах, на официальном сайте или в мобильном приложении РЖД.