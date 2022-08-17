Поиском нового перевозчика на трамвайные маршруты занялись в Самаре

Выполнять перевозки на трамвайных маршрутах необходимо с 16 сентября по 31 декабря 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приступили к поиску нового перевозчика на трамвайные маршруты. На сайте госзакупок появились три соответствующих лота. Заказчиком выступает городской департамент транспорта.

Так, стоимость закупок составляет 13,5; 14,9 и 16,6 млн рублей. Один лот включает обслуживание трамвайных маршрутов № 2, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 24к, 25; другой – 1, 3, 4, 5, 7 и 19; а третий – № 8, 10, 13, 20, 20к и 22. Срок выполнения работ – с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 5 сентября 2022 года. Напомним, в настоящее время перевозками наземным электрическим транспортом занимается МП «Трамвайно-троллейбусное управление».