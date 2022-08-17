Под Самарой женщина открыла подпольный игорный клуб в торговом центре

В скором времени "предпринимательница" отправится под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Варламово. Сельчанку обвиняют в незаконной организации азартных игр. Информацию сообщили в прокуратуре Сызранского района.

Следствие полагает, что с января по май 2022 года женщина арендовала помещение в одном из ТЦ, где организовала подпольный игорный клуб. Она установила восемь игровых автоматов, благодаря которым заработала порядка 102 тысяч рублей. Позднее деятельность «бизнес-леди» прикрыли правоохранители.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). В ближайшее время его рассмотрят в суде.