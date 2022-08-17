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Происшествия17 августа 2022 15:21

В Самаре 12-летняя девочка попала под колеса легкового автомобиля

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Происшествие попало на камеру

Происшествие попало на камеру

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 17 августа в Зубчаниновке. Здесь на оживленной дороге сбили девочку, которая выбежала на проезжую часть. Происшествие попало на видеозапись, которая распространилась в социальных сетях.

ДТП произошло примерно в 11:40 напротив заправки «Роснефть». На кадрах видно, что по дороге в одном направлении едут фура и легковой автомобиль. Неожиданно на проезжей части появляется девочка. Ребенок успевает пробежать перед грузовым транспортом, но попадает под колеса «десятки».

– За рулем «ВАЗ-2110» находился 22-летний водитель. 12-летняя девочка-пешеход переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, – сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.