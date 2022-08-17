Глава судебного департамента Самарской области покинул свой пост

Юрий Сафоненко возглавлял региональное управление больше 12 лет. Фото: t.me/Hinshtein

В управлении судебного департамента по Самарской области произошла кадровая перестановка. Свой пост оставил глава управления Юрий Сафоненко. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Бессменный глава управления судебного департамента по Самарской области Юрий Сафоненко окончательно покинул судебную систему. Приказом гендиректора СД при Верховном суде РФ он уволен, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Об отставке Юрия Сафоненко стало известно еще в прошлом месяце, причина не сообщалась. Кто в дальнейшем возглавит департамент в данный момент неизвестно.