Прямые перелеты из Самары в Красноярск и обратно откроются в октябре этого года

Новое направление реализуется в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Фото: пресс-служба NordStar

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому прямому направлению Самара – Красноярск и обратно. Полеты начнутся еженедельно по понедельникам и четвергам начиная с 3 октября.

— Перевозить пассажиров будут на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, — рассказали в пресс-службе NordStar.

Новое направление Самара – Красноярск реализуется в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Теперь у самарцев есть возможность для деловых и туристических поездок в столицу Красноярского края.

С подробным расписанием вылета и прилета можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании в разделе «Расписание рейсов». Купить билеты можно там же или через контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный).