Полицейский нашел пятилетнюю девочку, потерявшуюся на набережной в Самаре

Ребенок еще не успел понять, что потерялся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейский помог найти пятилетнюю девочку, потерявшуюся во время прогулки с мамой по набережной реки Волги в июне этого года.

— Со слов женщины, ребёнок играл неподалёку от неё. После того как мама ненадолго отвлеклась, малышка пропала из виду, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Попытки найти девочку самостоятельно оказались безуспешны: ни на пляже, ни на игровой площадке ее не оказалось. Женщина по телефону обратилась за помощью в полицию. На место пропажи приехали полицейские, которые опрашивали прохожих и проверяли территорию.

Через некоторое время на улице Ленинградской сотрудник полиции заметил девочку в черном длинном платье, которая находилась без взрослых. Малышка еще не успела понять, что потерялась. Чтобы не пугать девочку, полицейский взял её за руку и начал разговаривать. В это же время сообщил маме о местонахождении дочери и отвел к ней ребенка.