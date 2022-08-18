Тарифы на детские сады поднимут в Самарской области с 1 сентября 2022 года

Для городов и районов установят разную стоимость пребывания ребенка в детсаду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области с 1 сентября 2022 года вырастут тарифы на детские сады. Речь идет о плате, которую взимают с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Так, максимальный размер платы за один день пребывания ребенка в детском саду на территории того или иного района Самарской области составит 170 рублей. В Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Сызрани и Чапаевске — 190 рублей. В Самаре и Тольятти пребывание ребенка в дошкольном учреждении обойдется дороже — 230 рублей.

Стоимость присмотра за ребенком из многодетной семьи будет ниже: в районах — 85, в городах — 95, в Самаре и Тольятти — по 115 рублей. Выше этого размера плату за детские сады поднимать нельзя, указано в приказе.

Напомним, сейчас родители малышей платят в районах 150 и 75 рублей, в городах — 165 и 82,5 рубля, в Самаре и Тольятти — 175 и 87,5 рубля соответственно.