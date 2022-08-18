Очевидцы сообщили о замотанном в черную пленку трупе на ул. Осетинской в Самаре

Тело лежит около припаркованной машины / Фото: ЧП Самара

Утром в четверг, 18 августа 2022 года, жители Куйбышевского района Самары наткнулись на страшную находку. Во дворе дома № 12 по улице Осетинской они обнаружили труп. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Возле одной из припаркованных у дома машин лежит труп. Он обмотан черной пленкой, - поделились местные жители, опубликовав фото с места.

По словам свидетелей происшествия, они вызвали сотрудников правоохранительных органов. Насколько известно, пока они не прибыли. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по региону. На момент публикации получить его не удалось.