Пьяный водитель «Hyundai Sonata» выехал на встречку и вылетел в кювет в Самарской области

С начала этого года мужчина семь раз нарушал правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 17 августа, в 06:10 в Клявлинском районе Самарской области водитель автомобиля «Hyundai Sonata» выехал на встречку и вылетел в кювет.

— ДТП произошло на 32-м километре автодороги «Клявлино – Русское Добрино», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

32-летний мужчина выехал на встречную полосу в запрещенном месте и съехал с дороги в левый кювет по ходу движения. В результате автомобиль опрокинулся. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение.

По результатам экспертизы, было подтверждено, что водитель находился за рулем в алкогольном опьянении. По информации полиции, с начала 2022 года мужчина семь раз нарушал правила дорожного движения.