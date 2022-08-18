Самарская делегация проверила ход восстановления инфраструктуры Снежного в ДНР

В Снежном ремонтируют амбулаторию МСЧ № 4, спортивную школу, музей боевой славы / Фото: t.me/snezhgp

В Снежном (ДНР) работает делегация Самарской области под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. Члены регионального правительства и депутаты инспектируют ход ремонта и восстановления соцобъектов, а также подготовку к отопительному сезону в городе.

В настоящее время в Снежном заканчивают восстанавливать детско-юношескую спортивную школу. Продолжается ремонт в амбулатории МСЧ № 4 и Снежнянского музея боевой славы. Начаты работы в центре культуры и досуга «Снежинка».

Делегация Самарской области осмотрела объекты и договорилась с администрацией Снежного о дальнейшем взаимодействии. До конца 2022 года в город доставят медоборудование и автотранспорт, а также мусоровозы. Кроме того, в ДНР приедут еще специалисты из Самары. Они будут работать вахтовым методом. Для них подготовили гостиницу-профилакторий.

Скоро в Снежном определят приоритетные объекты для ремонта на 2023 год. К примеру, город нуждается в детских и спортивных площадках. Как отметил Виктор Кудряшов, зачастую подобные объекты для жителей — символ позитивных перемен.

Напомним, Самарская область стала первым регионом России, который заключил договор о сотрудничестве с городом ДНР. Губернатор Дмитрий Азаров уже несколько раз ездил в Снежное, чтобы определить первоочередные задачи по восстановлению города, а затем форсировать работы.