В Самаре создали горелку для ГТУ, работающую на чистом водороде

В дальнейшем устройство будет усовершенствоваться. Фото: Самарский университет

Ученые конструкторского бюро «Водород СМ» Самарского университета и специалисты АО «Силовые машины» создали и испытали универсальную горелку для газотурбинных установок.

— Горелка способна работать на различном газообразном топливе, от обычного метана и метано-водородных смесей до чистого водорода, — рассказали в пресс-службе Самарского университета.

Такая разработка является первым в России горелочным устройством для ГТУ, которое работает на чистом водороде. Работы по переводу ГТУ на водород сейчас ведутся и за рубежом, в том числе в Японии. Там созданы рабочие образцы и идут испытания.

В дальнейшем планируется продолжить работы, чтобы расширить возможности устройства для сжигания синтез-газа. В создании новой горелки применялись космические технологии, потому что принцип организации процесса горения напоминает работу двигателя ракеты.