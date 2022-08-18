Отбор перевозчиков на четыре автобусных маршрута стартовал в Самаре

Заниматься перевозками на четырех автобусных маршрутах нужно будет с 16 сентября по 31 декабря 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги по поиску перевозчиков еще на несколько маршрутов общественного транспорта. Речь идет о четырех автобусах и 15 троллейбусах. Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает дептранс.

Так, власти разместили пять лотов по 10,9 млн рублей каждый, которые касаются выполнения работ по перевозке горожан на автобусах № 2, 24, 67 и 70. Обслуживать данные маршруты необходимо будет с 16 сентября по 31 декабря 2022 года. Сейчас этим занимается компания «СамараАвтоГаз».

Также департамент транспорта ищет нового перевозчика для троллейбусов №№ 4к, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20. Сумма лота — 13,6 млн рублей. Во вторую закупку на 14,8 млн рублей вошли №№ 4, 12, 13, 15 и 19. Срок выполнения работ — с 16 сентября по 31 декабря 2022 года. В настоящее время перевозками на данных маршрутах занимается МП «ТТУ».

Идет подача заявок. Итоги электронных аукционов подведут в начале сентября.