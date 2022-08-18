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Происшествия18 августа 2022 9:49

Член клуба единоборств избил молодую девушку в «Вечно молодом» в Самаре

Обстоятельства и детали произошедшего еще уточняются
Ирина СИНЕГУБОВА
Причины конфликта пока неизвестны. Фото: Светлана Маковеева

Причины конфликта пока неизвестны. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выясняются обстоятельства конфликта в баре «Вечно молодой». По предварительной информации полицейских, там 9 мая 2022 года член клуба единоборств Фарид Абдуллаев избил молодую девушку.

— По факту произошедших событий возбуждено уголовное дело, — прокомментировали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

О полученных травмах и состоянии девушки информации нет. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и причины произошедшего.

Уголовное дело было возбуждено в отделе полиции № 6 УМВД России по Самаре 28 июля 2022 года по статье 116 УК РФ «Побои». В ходе следственных действий и сбора доказательной базы будет принято процессуальное решение.