Член клуба единоборств избил молодую девушку в «Вечно молодом» в Самаре

Причины конфликта пока неизвестны. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выясняются обстоятельства конфликта в баре «Вечно молодой». По предварительной информации полицейских, там 9 мая 2022 года член клуба единоборств Фарид Абдуллаев избил молодую девушку.

— По факту произошедших событий возбуждено уголовное дело, — прокомментировали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

О полученных травмах и состоянии девушки информации нет. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и причины произошедшего.

Уголовное дело было возбуждено в отделе полиции № 6 УМВД России по Самаре 28 июля 2022 года по статье 116 УК РФ «Побои». В ходе следственных действий и сбора доказательной базы будет принято процессуальное решение.