В Самаре ремонт участка улицы Ивана Булкина подходит к своему завершению

Специалисты произвели приемку отремонтированного участка. Фото: минтранс Самарской области

В Самаре почти завершены ремонтные работы на участке улицы Ивана Булкина в границах улицы Гагарина и проспекта Карла Маркса.

— Общая площадь обновленной дороги составила порядка 15 тысяч квадратных метров, — рассказали в минтрансе Самарской области.

Предварительно на участке выполнили фрезерование изношенного покрытия, подняли в проектную отметку 68 люков смотровых и дождеприемных колодцев, а также выполнили укладку смеси А16ВН.

Специалисты произвели приемку отремонтированного участка. С помощью таких спецприборов, как курвиметра, рейки и нивелира определили геометрические параметры дороги и произвели необходимые замеры.

В общей сложности в Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнили почти на 93 процента. Завершить работы на объектах планируют к 1 сентября.