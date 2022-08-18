Самарский врач рассказал, чем грозит регулярное употребление пива

Среди основных нарушений, к которым может привести злоупотребление пивом - поражение печени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чрезмерное употребление пива, вопреки мнению большинства, грозит людям серьезными заболеваниями. Пенный напиток наносит удар по всем органам и системам организма. Об этом сообщил заведующий экспертно-методическим отделом Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Сергей Царев.

– Среди соматических нарушений одним из ведущих является поражение печени. На начальных этапах развития «пивной печени» возникает стеатоз (жировая дистрофия), после чего начинается цирроз, – рассказал специалист.

Однако цирроз – лишь часть проблем любителей пива. Им грозит так называемое «пивное сердце» – кардиомегалия. При данном заболевании правая и левая границы сердца увеличиваются. Помимо этого, потребление алкоголя может привести к гипертонии, ишемической болезни сердца, ожирению или, напротив, дефициту массы тела, отечности, гипергидрозу и нарушению гормонального фона.

– Избыточное употребление пива неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин. Нередко возникают симптомы сексуальной эндокринопатии. Частота различных расстройств половой сферы встречается у 23% таких больных, – поделился Сергей Царев.

Врач отмечает, что не стоит забывать об алкогольной зависимости – пиво может спровоцировать ее так же, как и любое другое спиртное.