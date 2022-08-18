«Хвостами машут, не злые»: стая собак оккупировала детскую площадку в Самаре

Животные уютно устроились в песочнице и у скамеек Фото: Скриншот с видео

В августе текущего года жители Самары столкнулись с настоящим нашествием собак. Стая псов оккупировала детскую площадку в одном из районов города. Момент попал в объектив самарского видеоблогера Евгения Щекина.

На кадрах видно, что собаки крепко обосновались на детской площадке. Они разместились в песочнице и около лавочек, а когда к ним подошел самарец, принялись лаять. Правда, горожане в комментариях отметили, что псы совсем не агрессивные.

– Они очень милые. Виляющие хвосты говорят о том, что собаки рады вам, – отметили самарцы.

Другие пользователи соцсети с ними не согласились. Они отметили, что большое скопление собак в общественном месте – тем более, на детской площадке – чревато последствиями.