Житель Самарской области отправится в колонию на 8,5 лет за сбыт наркотиков

При досмотре нашли такой же наркотик массой более 40 граммов. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летнего жителя Самарской области приговорили к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

— В Новокуйбышевске 1 марта этого года мужчина пытался передать наркотическое средство массой не менее 1,62 г через тайник-закладку в жилом секторе, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Он связывался с потенциальным покупателем, личность которого следствие не установило, через один из мессенджеров. Полицейские задержали 29-летнего самарца, а наркотики изъяли.

Помимо этого, при личном досмотре при нем нашли такое же наркотическое средство массой более 40 граммов. Оно было упаковано в отдельные свертки для дальнейшего сбыта. Суд признал мужчину виновным.