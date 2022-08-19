Стало известно значение среднего пробега автомобилей в Самарской области

Лидером по среднегодовому пробегу в Самарской области является Datsun on-DO. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднегодовой пробег легковых автомобилей в Самарской области составил 18 800 км. Этот показатель чуть больше среднего по стране.

— Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега, — сообщается в отчете автомобильного сайта Дром.

Лидерами по среднегодовому пробегу в Самарской области являются Datsun on-DO (25 600 км), Skoda Rapid (24 200 км), Volkswagen Polo (22 600 км) и Лада Гранта (21 700 км). Самые маленькие пробеги у премиум-авто и электромобилей. Так, владельцы Nissan Leaf проезжают 11 тысяч километров в год.

В разных регионах значение годового наката отличается. Больше всех ездят автолюбители Кавказа – в среднем около 26 тысяч км в год. Много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области – около 20 тысяч км. Меньше всего накатывают в Якутии – 15 600 км в год.

Данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то важно тщательнее проверить авто на предмет скрутки.