Погиб водитель Datsun, уснувший за рулем и врезавшийся в грузовик в Самарской области

На место ДТП приехало четверо спасателей. Фото: ГИБДД Самарской области

В ночь на 19 августа на 26 километре автодороги «Самара-Большая Черниговка» Волжского района в результате столкновения с грузовиком погиб 25-летний водитель Datsun, уснувший за рулем.

— По предварительным данным, уснувший молодой человек выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Man под управлением 37-летнего водителя, — рассказали в социальной сети ГИБДД Самарской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Для проведения аварийно-спасательных работ по извлечению погибшего из салона на место трагедии прибыло четверо спасателей. Так как кузов легкового автомобиля был сильно поврежден, использовали гидравлический инструмент.

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям особенно во время поездок на дальние расстояния контролировать свое физиологическое состояние, адекватно оценивать его и регулярно делать остановки.