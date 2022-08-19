Модульное здание поликлиники № 1 возводится в самарском микрорайоне Крутые Ключи

В здании установят все необходимое оборудование. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Крутые Ключи начались работы по возведению нового модульного здания, в нем разместится подразделение Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.

— В новом здании, площадь которого около тысячи квадратных метров, будут работать все службы консультативно-диагностического отделения, — рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Принимать пациентов будут все узкие специалисты, в здании установят необходимое оборудование, в том числе аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС, будут работать стоматологи. В старом помещении будут работать врачи общей практики и педиатры. Это позволит разделить потоки пациентов.

На данный момент подготовлено основание, в ближайшее время начнется сборка каркаса модульного здания. Планируется закупить передвижной маммограф. Работы ведутся за счет средств областного бюджета. Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение на улице Маршала Устинова, 10, которое занимает первый этаж жилого дома.

Также в Самарской области идет строительство детской инфекционной больницы на улице Шверника, поликлиники в микрорайоне Волгарь, новый корпус в Нефтегорском районе. Проектируют следующие по очереди поликлиники – в Смышляевке и Кинеле.