Жители Самарской области выстроились в очередь на прощальной распродаже H&M

Поклонники одежды H&M начали занимать очередь с самого утра / Фото: vk.com/welovetlt

На этой неделе сеть H&M вновь открыла магазины в Самарской области. Правда, их работу возобновили только на время последней распродажи. И если в Самаре эта новость не вызвала почти никакого ажиотажа, то в Тольятти выстроилась огромная очередь.

— Утро пятницы, 19 августа. Люди вроде все должны быть на работе, а в это время такая очередь в H&M, который в «Парк Хаусе», — написали в соцсетях тольяттинцы.

На кадрах, которыми поделились горожане, видна внушительная очередь. На снимок попала и часть магазина, где заметны пустующие полки.

Напомним, магазины H&M закрылись в Самарской области в марте 2022 года. Летом компания сообщила, что останавливает свой бизнес в России. Однако перед уходом объявила о последней распродаже — всего того, что скопилось на складах. Магазины сети вновь заработали, но только на ограниченный срок — пока не будет распродана большая часть стока. Возобновлять работу онлайн-магазина не планируется.