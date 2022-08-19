Житель Суходола жестоко расправился с соседом при помощи ножа и табурета

За убийство соседа мужчину могут надолго отправить за решетку / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 41-летний житель поселка Суходол. Его обвиняют в жестокой расправе над соседом и в угрозе убийством знакомому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось ночью 30 апреля 2022 года в поселке Суходол. Обвиняемый вместе с приятелем распивал алкоголь в подсобке общежития. В какой-то момент он предложил переместиться в знакомому из соседнего подъезда, однако собутыльник отказался. Тогда мужчина ударил его в грудь и стал угрожать ему ножом. После этого он пошел к соседу. Но и там не обошлось без конфликта.

Разъяренный гость схватил табурет и как минимум 13 раз ударил хозяина жилища. На этом он не остановился — нанес еще шесть ударов ножом в шею и туловище. Мужчина скончался на месте происшествия. К тому времени злоумышленник уже скрылся.

Недавно правоохранители завершили уголовное дело и направили его на рассмотрение в суд. Жителю Суходола грозит длительное заключение в колонии.