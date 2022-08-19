Стало известно, когда в Самарскую область придет осенняя прохлада

В настоящий момент температура воздуха составляет 26-28 градусов тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на конец августа, в Самарской области продолжает господствовать жаркая погода. На этой неделе высокие температуры заметно упали – по данным на 19 августа, воздух прогрет до 26-28 градусов тепла. Однако в скором времени жара вернется.

– Незначительное ослабление жары сохранится субботу, 20 августа. Но уже в воскресенье по периферии высотного антициклона с центром над Верхней Волгой в наш регион начнет поступать новая порция жаркого воздуха. Температурный фон постепенно повысится и к началу следующей недели температура воздуха достигнет 30-33 градусов, – рассказали в Приволжском УГМС.

При этом синоптики отмечают, что осадков ждать не стоит. Погода будет жаркой и сухой.

Жара сохранится вплоть до конца месяца, а в сентябре в Самарскую область придет осеннее похолодание. Температура воздуха составит 17-20 градусов и будет постепенно снижаться.