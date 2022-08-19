Легковушка сломала дорожное ограждение на улице Гагарина в Самаре

Есть ли пострадавшие в ДТП пока неизвестно. Фото: Самара ДТП

Вечером в пятницу, 19 августа, жители Самары наблюдали необычное ДТП. Легковой автомобиль влетел в ограждение, от чего оно сломалось, а сама машина оказалась на боку. Информацией поделились очевидцы происшествия.

Сообщается, что авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии. На месте работали спецслужбы, приезжала карета скорой помощи. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Официальная информация об аварии пока не поступала. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.