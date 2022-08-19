Самарчанка отправится под суд за посредничество во взяточничестве

Дело передано на рассмотрение в Промышленный районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы. Самарчанку подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Информацию сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в феврале прошлого года руководитель одной из компаний решил оформить в собственность участок, отнесенный к землям жилого фонда. Через знакомого он вышел на обвиняемую, которая сообщила, что может ему в этом помочь. По словам женщины, у нее имелись знакомые в региональном министерстве лесного хозяйства. Свою «услугу» она оценила в 2 млн. 300 тыс. рублей.

– В феврале 2021 года посредница в качестве первого транша получила от гражданина 1, 5 млн рублей, предназначавшиеся для сотрудников министерства, а в июле 2021 года – еще 800 тыс. рублей, – информирует прокуратура региона.

В определенный момент глава фирмы понял, что предоставляемые ему услуги могут быть незаконными. Он сообщил обо всем в полицию.

В отношении самарчанки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Материалы уже направлены в суд.