В Самаре 19 августа 2022 года стартовал военно-технический форум «Армия-2022»

Участников ожидала насыщенная программа. Фото: пресс-служба ЦВО

В пятницу, 19 августа, на военном аэродроме «Кряж» открылся военно-технический форум «Армия-2022». Участники мероприятия осмотрели ряд экспозиций и приняли участие в культурно-просветительской программе, сообщает пресс-служба ЦВО.

На форуме впервые были представлены образцы спецтехники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ, новейшие образцы вооружения и военной техники. Помимо этого, гости могли увидеть бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, а также современное вооружение, экипировку российских военнослужащих и даже военную форму и оружие Украинских националистов.

Что касается культурной программы, она была насыщена различными мероприятиями. Так, участники могут попробовали сдать нормативы ГТО и оценили свои силы в сборке-разборке АК-47.