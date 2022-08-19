В Самаре на заседании «Делового клуба» обсудили развитие строительной отрасли

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство».

В пятницу, 19 августа, в пресс-центре «КП в Самаре» состоялось заседание «Делового клуба». Встреча прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство». Основной темой заседания стало развитие строительной отрасли Самарской области, а также импортозамещения в этой сфере.

Сегодня строительство переживает ряд трудностей – так, цены на стройматериалы не опускаются даже после падения курса доллара. Также стоят такие вопросы, как замена программного обеспечения строительных машин и механизмов импортного производства и отмена гарантий на производственное оборудование и инструменты. Однако в плане импортозамещения работу наладить вполне возможно.

– Большую долю импортных строительных материалов, используемых в строительстве, как раз будет не так сложно заменить на отечественные, и это уже происходит, – отметил заместитель председателя комитета по предпринимательству, торговле и информационным технологиям, депутат Самарской Губернской думы Роман Балтер.

Эксперт «Института регионального и муниципального развития» Максим Юбкин уверен в светлом будущем строительной сферы в Самарской области, но поднял актуальный вопрос кадровой обеспеченности. Он отметил нехватку специалистов и предложил выход. Максим Юбкин отметил, что в ближайшее время на базе «Института регионального и муниципального развития» нужно провести круглый стол по теме «Как добиться роста престижа трудовых профессий» и составить план мероприятий.