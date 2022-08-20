В Самарской области мужчина ночью пробрался в родильное отделение

Грабителя задержали росгвардейцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитар одной из больниц Самарской области помог предотвратить ограбление. Мужчина заметил грабителя и незамедлительно вызвал правоохранителей. Информацию сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ЧП произошло в Куйбышевском районе Самары. В родильное отделение больницы проник грабитель – он планировал вынести из кабинета компьютерную технику. Однако бдительный санитар пресек ограбление.

– Сообщение о попытке кражи в родильном отделении одной из больниц поступило экипажу вневедомственной охраны, который в тот момент находился на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали грабителя, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Им оказался 43-летний житель Самары, ранее мужчина уже был судим. Подозреваемого передали полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.