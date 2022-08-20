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Общество20 августа 2022 9:52

Самарцев удивил грузовик с людьми в воде на парковке ТЦ «Космопорт»

В автомобиле разместился настоящий передвижной бассейн
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В кузове авто находилась большая компания. Фото: t.me/samaratg01

В кузове авто находилась большая компания. Фото: t.me/samaratg01

В субботу, 20 августа, посетители ТЦ «Космопорт» в Самаре стали свидетелями необычной картины. На парковку торгового центра подъехал интересный грузовик – его кузов был заполнен водой, в которой находились людьми. Очевидцы поделились яркими кадрами.

В автомобиле разместился настоящий бассейн. Внутри него уютная расположилась целая компания. Вооружившись надувными матрасами и кругами, отдыхающие весело проводили субботний день.

Жителей города удивил необычный отдых. Правда, некоторые отметили, что такое развлечение - весьма сомнительное.