В Самаре вор украл у пенсионерки продукты, очки и 200 рублей

В отношении самарца возбудили уголовное дело

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, который ограбил пенсионерку. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ограбление произошло на улице Парусной некоторое время назад. 69-летняя женщина возвращалась из магазина и уже зашла в подъезд, когда на нее напал мужчина. Сначала он попытался вырвать сумку у нее из рук, но ничего не вышло. Тогда злоумышленник толкнул пенсионерку. Женщина упала и выронила сумку, после чего самарец схватил ее и убежал. Пострадавшая обратилась в полицию.

– Женщина рассказала, что заметила нападавшего еще в магазине, но не придала этому значения. Она также сообщила его приметы, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Во время обхода территории полицейские заметили подозреваемого. Он попытался сбежать, однако его догнали и задержали. Украденная сумка оказалась при нем. В ходе опроса 36-летний мужчина признался, что нашел в ней продукты, кошелек с 200 рублями и футляр с очками. Деньги он потратил, а часть продуктов съел.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Суд приговорил его к 2,6 годам исправительной колонии особого режима.