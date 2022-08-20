Обеды и завтраки несколько подорожали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна стоимость школьного обеда в Самаре в 2022 году - с началом нового учебного года цены изменились. Для учеников начальных классов стоимость составляет 70 рублей за завтрак и 90 рублей за обед, рассказала руководитель Управления общего образования Министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова. Также она напомнила, что все горячее питание в школах для младших классов бесплатное, то есть субсидируется из городского бюджета.

Для школьников 5-11 классов стоимость обеда составляет 95 рублей, завтрак - 75 рублей и полдник 40 рублей. Все подорожало соответственно на 5 рублей. При этом право на льготное питание имеют дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и те, кто учится в круглосуточном режиме.

Генеральный директор ООО «Комбинат школьного питания» Татьяна Аврискина всвою очередь подчеркнула, что сейчас в некоторых школах внедряется система, которая позволяет детям на определенную стоимость набирать интересный для них набор блюд из нескольких вариантов. Также они могут сэкономить, например, выбирая только первое или только второе блюдо.