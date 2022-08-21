Озвучены подробности ДТП под Сызранью с вылетевшим из машины водителем

Под Сызранью водитель вылетел из окна легковушки

В ГУ МВД РФ по Самарской области озвучили подробности ДТП , которое потрясло всех после появления видео в социальных сетях. Авария произошла под Сызранью. На видео, которое опубликовали в "Маленькой Сызрани", видно, что "пятерка" вылетает на встречку и врезается в машнину, которая едет навстречу. Автор видео говорит, что водитель легковушки преследовал его. Видимо, это могла быть грубая игра - водитель "легковушки" намеревался "проучить" коллегу, резко пристроившись перед ним, но не справился с управлением.

В полиции пояснили, что водитель 27 лет не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутной машиной. После этого "пятерку" вынесло на встречку, там она врезалась в Шевроле, за рулем которого сидела женщина 38 лет.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-2105» с телесными повреждениями госпитализирован, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.