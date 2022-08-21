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Общество21 августа 2022 7:38

Тысячи бегунов вышли на дистанции в масштабном Самарском марафоне 21 августа 2022

Среди трасс - марафон и полумарафон, а также "Самарская миля"
Анастасия МЫШКИНА
Первые победители детской дистанции марафона

Первые победители детской дистанции марафона

Фото: из соцсетей

Масштабный международный марафон на кубок главы города проходит в Самаре 21 августа 2022 года. Участие в нем приняли 4000 человек из множества городов России и Ближнего Зарубежья.

Среди дистанций - марафон и полумарафон, Самарская миля в 1586 метров, а также 3 и 10 километров. На забег вышли и взрослые, и дети. Забег стал долгожданным праздником спорта, ведь пару лет он не проводился из-за коронавируса.

Сам забег стартовал ранним утром, первыми вышли на дистанцию марафоны. Самарец Александр рассказал, что для него сегодня важно именно участие - марафон он бежит впервые, долго к этому готовился и хочет проверить свои силы.

Все трассы закроются в 13.30. В 14.00 мероприятие окончится.