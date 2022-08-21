В Самаре «Chevrolet Niva» с прицепом выехала на встречку и врезалась в «Гранту»

«Chevrolet Niva» врезалась в «Гранту» в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе, 14-летний подросток, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в субботу на Ракитовском шоссе автомобиль «Chevrolet Niva» с прицепом выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Гранту».

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей – 53-летний мужчина, который ехал на «Ниве», и 65-летний водитель «Гранты». Также травмы получил 14-летний подросток, который ехал в легковушке. Всех пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют причины произошедшего.