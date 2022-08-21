Новая надпись появилась в Красноярском районе на въезде в Самару

Новая надпись появилась на въезде в Самару Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Новая надпись появилась на склоне в Красноярском районе на въезде в Самару. Ранее там были слова «WELCOME ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», дополненные изображением футбольного мяча.

Такой арт-объект, выполненный в голливудском стиле, привлекал внимание как гостей региона, так и местных жителей.

Идея установки той надписи принадлежала администрации Красноярского района. Таким образом в районе приветствовали гостей футбольного чемпионату мира 2018 года, игры которого проходили, в том числе, в Самаре.

Жители региона, заметив, что прежняя надпись исчезла, а на месте ведутся работы, уже давно гадали, что там будет.

Теперь появилась новая надпись – «РОССИЯ – СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА». Новый арт-объект является столь же заметным, как и прежде, на него обращают внимание многие проезжающие.

Также там сделали российский флаг и буквы V и Z. Ранее в минобороне объяснили, что означают эти буквы на технике.